Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda yakalanan B.S, Ayşenur Ç. ve Ferid Cihan U, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. "ByLock" kullandıkları iddia edilen şüphelilerden Ayşenur Ç. ve Ferid Cihan U, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.