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Eskişehir'de gölete atıyla giren kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, atıyla birlikte Keskin Göleti'ne girdi ve kısa sürede gözden kayboldu. AFAD ve itfaiye ekiplerince göletten çıkarılan Karacaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gölete giren atın da telef olduğu belirlendi.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 00:17 - Güncelleme:
Eskişehir'de gölete atıyla giren kişi hayatını kaybetti
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşanan gölet faciası bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Keskin Mahallesi'ndeki gölette atıyla birlikte suya giren 34 yaşındaki genç, tüm kurtarma çalışmalarına rağmen hayata tutunamadı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun çabaları acı sonu engelleyemedi.

ENİS YASİN KARACAOĞLU GÖLETTE GÖZDEN KAYBOLDU

Keskin Mahallesi'ndeki Keskin Göleti'ne atıyla giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, kısa sürede gözden kayboldu.

Kendisini uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD VE İTFAİYE GÖLETTEN ÇIKARSA DA KURTARILAMADI

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda göletten çıkarılan Karacaoğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Enis Yasin Karacaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karacaoğlu'nun gölete girdiği atının da telef olduğu belirlendi.

  • Eskişehir gölet kazası
  • Keskin Göleti
  • Tepebaşı boğulma
  • AFAD kurtarma

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