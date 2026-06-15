Eskişehir'de gölete atıyla giren kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşanan gölet faciası bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Keskin Mahallesi'ndeki gölette atıyla birlikte suya giren 34 yaşındaki genç, tüm kurtarma çalışmalarına rağmen hayata tutunamadı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yoğun çabaları acı sonu engelleyemedi.

ENİS YASİN KARACAOĞLU GÖLETTE GÖZDEN KAYBOLDU

Keskin Mahallesi'ndeki Keskin Göleti'ne atıyla giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, kısa sürede gözden kayboldu.

Kendisini uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD VE İTFAİYE GÖLETTEN ÇIKARSA DA KURTARILAMADI

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda göletten çıkarılan Karacaoğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Enis Yasin Karacaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karacaoğlu'nun gölete girdiği atının da telef olduğu belirlendi.