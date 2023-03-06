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Eskişehir'de hırsızlık yapan şüpheliler Ankara'da yakalandı

Eskişehir'de bir işyerinden 120 bin lira değerindeki 700 kilogram bakır kabloyu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Ankara'da yakalandı.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Eskişehir'de hırsızlık yapan şüpheliler Ankara'da yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timlerince (JASAT) Kanlıpınar Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. İşletmeden piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL olan 700 kilogram bakır kablo çaldığı tespit edilen A.Ç. ve B.B.'nin, JASAT ekiplerinin takibi sonucu Ankara'da bulunan ikametlerinde olduğu tespit edildi.

Ankara'da bulunan eve düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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