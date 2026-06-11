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  • Eskişehir'de ilginç olay! Öldüğünde 70 küsur yıldır kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı
Güncel

Eskişehir'de ilginç olay! Öldüğünde 70 küsur yıldır kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Eskişehir'de, yaşadığı evde hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerinin bulunması için alınan parmak izi sonrasında ilginç bir durum ortaya çıktı. 70'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının kimlik veya nüfus kaydının olmadığı belirlendi.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Eskişehir'de ilginç olay! Öldüğünde 70 küsur yıldır kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı
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Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşayan ve isminin Mülkiye olduğu iddia edilen yaşlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz bir biçimde bulunmuş, ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen kadın için belediye tabibi 'şüpheli ölüm' kararı vermişti.

YAŞLILIĞA BAĞLI OLARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin sevk edildiği evde bahse konu yaşlı kadına dair kimlik bulunamamıştı. Yapılan otopside ise Mülkiye Kılıç'da darp ve cebir izlerine rastlanmazken, yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirlendi.

HERHANGİ BİR KİMLİK VEYA RESMİ KAYDA ULAŞILMADI

Polis ekipleri yaşlı kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında parmak izi alınan kadına dair herhangi bir kimlik veya resmi kayda ulaşılmadı. Hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda memleketinin Ardahan olduğu belirlenen kadın için Ardahan'dan detaylı araştırması bilgi talep edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Eskişehir
  • Kimlik bilgisi olmayan kadın
  • Parmak izi analizi

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