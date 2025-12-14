İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Güncel

Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde el yazması Kur'an-ı Kerim, 9 bronz sikke ve obje ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Aralık 2025 Pazar 10:47 - Güncelleme:
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde el yazması Kur'an-ı Kerim, 9 bronz sikke ve obje, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 22 tabanca fişeği, 1 yılan kamera, 2 metal arama dedektörü ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında, "kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet", "avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefet" ve "ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.