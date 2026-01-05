Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 ADU 714 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler tarafından aracın terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.