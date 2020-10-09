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Eskişehir'de kaza: 1 ölü

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yoldan gelen tırla çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

IHA09 Ekim 2020 Cuma 10:00 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 10:00
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Ankara’nın Polatlı ilçesinden Eskişehir’in Günyüzü ilçesine seyahat eden 75 yaşındaki Halil Yelken yönetimindeki 06 ZAZ 51 plakalı otomobil, dün gece direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeritten gelen tırın dorse lastiklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dönen araç, tırın arkasında seyir halindeki 42 RA 502 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Halil Yelken’i sıkıştığı yerden kurtardı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Halil Yelken ve minibüsteki 2 yaralı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 75 yaşındaki Halil Yelken hastanede hayatını kaybetti.

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