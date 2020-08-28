İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2020 Cuma / 9 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3461
  • EURO
    8,7385
  • ALTIN
    458.798
  • BIST100
    1108.93
Güncel

Eskişehir'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA28 Ağustos 2020 Cuma 09:03 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 09:03
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre 26 S 0283 plakalı Mehmet İ. idaresindeki servis otobüsü ile seyir halindeyken, bir anlık dalgınlığı sonucu bariyerlere çarpıp otogar önünde bulunan yeşil alana devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Biri kadın, biri olmak üzere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 12 kişiden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaza sonrasında olay yerinde ve çevre yolunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaza bölgesine güvenlik şeridi çekilirken, trafik uzun süre tek şeritten devam etti. Eskişehir-Ankara yolu boyunca kilometrelerce trafik oluşurken, vatandaşlar yolun açılmasını bekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.