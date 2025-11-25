Eskişehir'de narkotik operasyon: Patates çuvallarında kilolarca esrar

Eskişehir'de uyuşturucuya yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda patates çuvalları içerisine gizlenmiş 14 kilo 40 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında, patates çuvalları içerisine gizlenmiş vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda 14 kilo 40 gram esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli işlemleri akabinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

SOKAK SATICILARINA OPERASYON, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan yine ekiplerce Cumhuriyet Mahallesi'nde Sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda ise 53,44 gram bonzai, 138 adet captagon ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheli hakkında işlemler sonrasında, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.