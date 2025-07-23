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Eskişehir'den acı haber! Bakan Yumaklı: 5 orman ve 5 akut mensubumuzu kaybettik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesi ile birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik' dedi.

HABER MERKEZİ23 Temmuz 2025 Çarşamba 20:45 - Güncelleme:
Eskişehir'den acı haber! Bakan Yumaklı: 5 orman ve 5 akut mensubumuzu kaybettik
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

YANGINDAN ACI HABER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, rüzgarın yönünün aniden değişmesi ile yangınların içinde kalan 5 orman çalışanı ve 5 Arama Kurtarma (AKUT) personeli olmak üzere toplam 10 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yangınlara bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla karşı koyduk. 4 yangında problem yok. Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesi ile birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip 1 olmak üzere 7 yangınla şu saatte mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgarlar bizi bekliyor. Hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımızın bu konuda teyakkuzda olmalarını istiyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. 1 Haziran'dan bu yana her açıklamamızda bundan bahsettik. Yüksek sıcaklık, rüzgar, düşük nem artık basit bir orman yangını olmaktan çıkarttı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim başka hiçbir şey yok."

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