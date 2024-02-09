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Eskişehir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de, otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ile kızı yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 15:26 - Güncelleme:
Eskişehir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
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Filiz Bayrakçı Karel (47) idaresindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde, M.K'nin (38) kullandığı 26 SU 100 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Bayrakçı Karel ve kızı Yağmur Karel (15) ile kamyon şoförü M.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Filiz Bayrakçı Karel ile kızı Yağmur Karel, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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