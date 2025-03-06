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Eskişehir'de park halinde bulunduğu cami bahçesinde yanan kamyonetteki 4 çocuk yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halinde bulunduğu cami bahçesinde kendiliğinden hareket edip merdivenlere çarparak alev alan kamyonetteki 4 çocuk hafif yaralandı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Eskişehir'de park halinde bulunduğu cami bahçesinde yanan kamyonetteki 4 çocuk yaralandı
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Fevziçakmak Mahallesi Muttalip Caddesi'ndeki İlahiyat Camisi'nin bahçesinde park halinde bulunan Hazar T'ye ait 71 ADP 504 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etti.

Bir süre ilerleyen kamyonet, cami merdivenlerine çarptı ve yanmaya başladı. Kamyonette bulunan ve yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuk, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında kamyonette bulunan piknik tüpü de patladı.

Alevler nedeniyle hafif şekilde yaralanan 4 çocuğa sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

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