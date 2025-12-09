İSTANBUL 11°C / 7°C
  Eskişehir'de rüşvet operasyonu: Tutuklananlar arasında sağlık çalışanları da var
Güncel

Eskişehir'de rüşvet operasyonu: Tutuklananlar arasında sağlık çalışanları da var

Aralarında hekimlerin de bulunduğu 33 kişi hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı. Diğer şüpheliler için adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilirken, firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

9 Aralık 2025 Salı 18:48
Eskişehir'de rüşvet operasyonu: Tutuklananlar arasında sağlık çalışanları da var
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, yürütülmekte olan bir soruşturmaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek suçlarından, aralarında kamu görevlisi 10 hekim, 3 hastane çalışanı ve 14'ü hükümlü 20 kişi olmak üzere toplam 33 şüphelinin soruşturma kapsamında eş zamanlı gözaltına alınması talimatı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 2 hekim, 1 hastane çalışanı, 4 hükümlü ve 1 kişi olmak üzere 8 şüphelinin, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildikleri Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 5 hekim, 1 hastane çalışanı ve 4 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"3 hekim, 1 hastane çalışanı, 9 sivil şüphelinin ise emniyet ve savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. 1 firari sivil şüpheli bugün kendiliğinden gelerek teslim olmuş ve gözaltına alınmış, 1 firari sivil şüphelinin Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

