Güncel

Eskişehir'de sır ölüm: Boğazı kesilmiş halde bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde boğazında bıçak yarası olduğu tespit edilen bir kadın evinde ölü bulundu.

AA4 Kasım 2025 Salı 12:46
Eskişehir'de sır ölüm: Boğazı kesilmiş halde bulundu
Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'taki 2 katlı binanın birinci katında yaşayan Safiye Yarbil'in (69) özel gereksinimli oğlu U.Y. (44), komşularına giderek annesinin yerde hareketsiz yattığını söyledi.

Bunun üzerine komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, boğazında bıçak yarası bulunan Yarbil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Yarbil'in cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

