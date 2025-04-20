Eskişehir'de skandal düğün görüntüleri! 3 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneye soruşturma

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkini görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.ÇOCUĞUNA SİGARA İÇİREN ANNEYE SORUŞTURMASoruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamaları doğrultusunda küçük çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından anne S.B. adliyeye sevk edildi.