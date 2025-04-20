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Güncel

Eskişehir'de skandal düğün görüntüleri! 3 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneye soruşturma

Eskişehir'de bir düğünde merasiminde küçük bir çocuğun sigara içtiği iddia edilen görüntülerin ardından anneye soruşturma başlatıldı.

IHA20 Nisan 2025 Pazar 14:11 - Güncelleme:
Eskişehir'de skandal düğün görüntüleri! 3 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneye soruşturma
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Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında bir kadının kucağında bulunan 3 yaşındaki erkek çocuğunun sigara içmesine ilişkini görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ÇOCUĞUNA SİGARA İÇİREN ANNEYE SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamaları doğrultusunda küçük çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından anne S.B. adliyeye sevk edildi.

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