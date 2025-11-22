İSTANBUL 22°C / 14°C
  Eskişehir'de suç örgütü operasyonu: Cezaevine gönderildiler
Güncel

Eskişehir'de suç örgütü operasyonu: Cezaevine gönderildiler

Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 13:37
Eskişehir'de suç örgütü operasyonu: Cezaevine gönderildiler
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 20'si cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

Şüphelilerden 16'sı hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlılar, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "tehdit", "mala zarar verme", "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alınmıştı.

