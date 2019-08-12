Eskişehir'de şüpheli ölüm
Eskişehir'de bir kişi sokakta ölü bulundu.
- AA
Karapınar Mahallesi TOKİ konutlarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Erkan Erbaş'ın (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
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