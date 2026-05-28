  • Eskişehir'de şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de evinde eşi tarafından mutfakta hareketsiz şekilde yatarken bulunan 59 yaşındaki Erol Kaya hayatını kaybetti. Kaya'nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 14:07 - Güncelleme:
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Taşlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 katlı binanın zemin katında eşiyle birlikte ikamet eden tek çocuk babası Erol Kaya, sabahın erken saatlerinde eşi tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu. Eşinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine vakit kaybetmeden sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 59 yaşındaki Erol Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Kaya'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Erol Kaya'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

