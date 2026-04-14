Eskişehir'de tuhaf kaza: İki araç çarpıştı, 4 araç hasar aldı

Eskişehir'de iki ara sokağın kesişim noktasında meydana gelen trafik kazası zincirleme kazaya dönüştü. Çarpışmanın ardından savrulan minibüs, biri park halinde olmak üzere 2 araca daha çarparak toplam 4 aracın hasar görmesine yol açtı.

KIYIKÖY VE ÇELİKKOL KESİŞİMİNDE FECİ ÇARPIŞMA

Kaza, Kıyıköy ve Çelikkol kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıyıköy sokak üzerinde ilerleyen 26 AKK 316 plakalı Tofaş marka otomobil ile Çelikkol sokak üzerinde ilerleyen 26 AJS 518 plakalı minibüs iki sokak kesişiminde henüz bilinmeyen neden ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yol bekleyen 11 ACG 404 plakalı hafif ticari aracın önüne, daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 26 NK 316 plakalı otomobile vurdu. Kazada toplam 4 araç hasar alırken, minibüsle çarpışan Tofaş marka araç kullanılamaz hale geldi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI, SÜRÜCÜLER ANLAŞTI

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, sürücüler kendi aralarında polis eşliğinde anlaştı.