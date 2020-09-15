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Eskişehir'de vahşet! Eşeği işkence yaparak öldürdüler

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde canice öldürülen eşeğin sahibi, olayı gerçekleştiren şahıslardan şikayetçi oldu. Olayla alakalı bir çok platformdan suçluların gerekli cezaya alınması konusunda kamuoyu oluşturulurken, incelemeler sonunda eşeğin bir çok yerinde yara izine rastlanırken gözlerinin de oyulduğu öğrenildi.

IHA15 Eylül 2020 Salı 13:01 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 13:01
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Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesinde iki şüpheli şahsın bir eşeği darp edip ardından bıçakladıktan sonra öldürdüğü iddia edildi.

Kaybolan eşeği arayan vatandaş, yol kenarında hayvanın ölü halde buldu. Eşeğine bakan vatandaş, gözlerinin oyulduğunu ve bazı bölgelerinde işkence izlerini fark edince, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olayla alakalı öncelikle uzlaşma önerilirken, eşeğin sahibi ise bunu kabul etmeyerek davadan vazgeçmedi.

Olayla alakalı bir çok platformdan suçluların gerekli cezaya alınması konusunda kamuoyu oluşturulurken, incelemeler sonunda eşeğin bir çok yerinde yara izine rastlanırken gözlerinin de oyulduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında bulunulan suç duyurusu sonrasında konuyla ilgili çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.

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