5 Aralık 2025 Cuma
  • Eskişehir'de vahşi katliam: Gözleri oyulup karınları deşilmiş
Güncel

Eskişehir'de vahşi katliam: Gözleri oyulup karınları deşilmiş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki boş bir arazide şiddete uğradıkları üzerinde durulan 8 kedi ölüsü bulundu. Mahalle sakini Mustafa Efe, 'Bu normal bir ölüm değil birinin öldürüp attığı çok belli. Kedilerin gözleri oyulmuş, karınları deşilmiş, boyunlar kırılmış bir şekilde yatıyorlardı.' dedi.

5 Aralık 2025 Cuma 10:18
Eskişehir'de vahşi katliam: Gözleri oyulup karınları deşilmiş
Çamlıca Mahallesi Pazar Sokak'taki boş arazide vatandaşlar tarafından ölü kedilerin olduğu fark edildi. Vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şiddete uğradıkları değerlendirilen kediler üzerinde inceleme yaptı.

Arazideki kedileri fark edip ihbarda bulunan mahalle sakini Mustafa Efe, gazetecilere, sokaktan geçtiği sırada arazide 8 ölü kediyi fark ettiğini söyledi.

Kedilerin vücudunda çeşitli yaraların olduğunu belirten Efe, "Kedilerin hepsi tek bir yere atılmış. Zehirleme olması imkansız. Buradaki mahalle sakinleri kedileri besliyor. Buradaki halkın yapacağını düşünmüyorum. Polise bilgi verdik. Onlarla da konuştum. Çok kötü hissettim. Kedilerin insan tarafından öldürüldüğünü fark ettim." dedi.

