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  • Eskişehir'de yan bakma kavgası! 17 yaşındaki çocuk 3 yerinden bıçaklandı
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Eskişehir'de yan bakma kavgası! 17 yaşındaki çocuk 3 yerinden bıçaklandı

Eskişehir'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada 3 yerinden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

IHA1 Haziran 2025 Pazar 11:00 - Güncelleme:
Eskişehir'de yan bakma kavgası! 17 yaşındaki çocuk 3 yerinden bıçaklandı
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Olay, dün akşam saat 22.40 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde Ak Çengel Sokak ile Arap Tekke Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. isimli erkek şahıs ile 17 yaşındaki M.Y. arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda B.Y., yanında taşıdığı bıçak ile M.Y.'yi vücudunun karın ve bel bölgelerinden olmak üzere 3 yerinden yaraladı. B.Y., olayın ardından koşarak bölgeden uzaklaştı.

YARALI ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 17 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya karışan şahısların daha önce aralarında herhangi bir husumet olmadığı belirtilirken, olay yerinde bulunan yoğun kan lekeleri göze çarptı.

"NE BAKIYORSUN KARDEŞİM, YANIMDA KIZ VAR"

Olayı anlatan bir görgü şahidi, "Başta tartıştılar, biz tatlıya bağladık. Sonra yeniden gerildiler. İlk geldiğinde bıçak çekti. 'Ne bakıyorsun kardeşim, yanımda kız var. Zaten kafam bozuk' dedi" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

  • yan bakma
  • kavga
  • bıçaklanma

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