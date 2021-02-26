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Eskişehir'de zehir tacirlerine baskın: 9 gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında 2 bin 840 uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirilirken olayla ilgili 9 kişide gözaltına alındı.

DHA26 Şubat 2021 Cuma 13:02 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 13:02
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda H.K., H.B., K.O., R.Ç., A.R.A., V.N., K.A., S.K. ve Z.K. adlı şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 840 uyuşturucu hap, 155,70 gram bonzai, 24,36 gram metamfetamin, 3,23 gram eroin, 0,69 gram esrar ile 5 ruhsatsız tabanca, 20 dolu fişek, pompalı tüfek ve 4 dolu kartuş ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 2 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldığı bilidirildi.

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