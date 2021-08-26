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Güncel

Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Bu arada kaza, olay yerindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 11:53 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 11:53
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Tuğba Çatırlar Köseoğlu idaresindeki 26 ABZ 172 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Göktuğ Karahan'ın kullandığı 26 GA 199 otomobille çarpıştı.

Köseoğlu yönetimindeki araç, çarpışmanın etkisiyle savrularak 26 S 0344 plakalı minibüse çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Tuğba Çatırlar Köseoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Göktuğ Karahan ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Göktuğ Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza, olay yerindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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