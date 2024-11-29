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Güncel

Eskişehir'deki arkadaş kavgasında kan aktı: 1 ölü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA29 Kasım 2024 Cuma 12:00 - Güncelleme:
Eskişehir'deki arkadaş kavgasında kan aktı: 1 ölü
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Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi'nde karşılaşan Enes T. ile husumetli olduğu arkadaşı Erol Can Kılıç arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Enes T, yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Enes T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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