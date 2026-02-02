İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4906
  • EURO
    51,6359
  • ALTIN
    6547.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralı

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda meydana gelen cüruf patlaması sonucunda 6 işçi yaralandı.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 13:29 - Güncelleme:
Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralı
ABONE OL

Olay, Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bahse konu noktada döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana geldi. Patlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı. Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Kazım Taşkent
  • Fabrika patlaması
  • İşçi yaralanması

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.