Eskişehir'deki orman yangını devam ediyor: 60 hektar alan zarar gördü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin de beraberindekilerle yangın yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Bir iş makinesi, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmek için alevlerle mücadele eden ekipler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yangının sabah saatlerinde başladığını hatırlattı.

Yangın haberi alındığından itibaren ilgili birimlerin bölgeye intikal ettiğini kaydeden Aksoy, "Tarım ve Orman Bakanımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki ilgili arkadaşlarımız kontrol altına alınmasıyla ilgili çeşitli koordinasyonları ortaya koyarak gerekli müdahaleleri yapmıştır." dedi.

Vali Aksoy, şu ana kadar 1 uçak, 9 helikopter, 84 arazöz ve 72 farklı iş makineleriyle yangına müdahale edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerleşim yerlerine sirayet eden herhangi bir durum şimdilik söz konusu değildir. Şu anda müdahale devam etmektedir. Yaklaşık 60 hektar civarında bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında çıkan yangına 1 uçak, 9 helikopter, 84 arazöz, 72 iş makinesi ve 458 personel ile müdahale ediliyor. Ekiplerin zor şartlar altında müdahale ettiği yangın Afyonkarahisar sınırına dayanırken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Aksoy, son durumla ilgili açıklama yaptı.

Aksoy, yangının bir an önce kontrol altına alınması için çalışmaların süreceğinin altını çizdi.

Yangına müdahale edenlere teşekkürlerini sunan Aksoy, şöyle konuştu:

"Orman Bölge Müdürümüzün de içinde bulunduğu 30'a yakın personelimiz yangının aniden arkalarına sıçraması nedeniyle alevlerin içerisinde kaldılar. Çok şükür yangından zarar görmeden alanı terk ettiler. Sadece 1 iş makinesi hasar görmüştür. Onun dışındaki araçlarımızda yangın alanından çıkarılmıştır. Şu anda müdahale hem havadan hem karadan devam ediyor. İnşallah bir an önce yangını kontrol altına alacağız."

Vali Aksoy, yangında yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti.

"100 METRE UZAKLIKTAKİ ALEVLER 10 SANİYE SONRA ETRAFIMIZI SARDI"

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan ve yangın bölgesinde çalışmalara destek veren Birkan İçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmenin bütün ekipmanlarının yangın bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla alevlerin önünü kesmek için kepçeyle ağaçları yıkıp arazözlere de yol açtıklarını belirten İçen, şöyle konuştu:

"10 saniye içerisinde bütün alev kepçenin üzerine geldi. O kepçedeki arkadaşım kendisini zor kurtardı. Ancak kepçe zarar gördü. Bölgede bulunan greyderi kullanan arkadaşımız da aracı bırakıp kaçtı. Greyderin üzerine helikopterle su dökülünce yanmaktan kurtuldu. 100 metre uzaklıktaki alevler 10 saniye sonra etrafımızı sardı. Yangından kaçtıktan sonra bir süre ulaşamadığımız kepçe operatörü arkadaşımızı aramalar sonunda bulduk."

Bu arada CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de bölgedeki çalışmaları takip etti.