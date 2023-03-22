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  • Eskişehir'deki skandala Bakan Bozdağ'dan tepki: Bu hadise çağdaş yobazlıktır
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Eskişehir'deki skandala Bakan Bozdağ'dan tepki: Bu hadise çağdaş yobazlıktır

Adalet Bakanı Bozdağ, Eskişehir'de depremzede öğrencinin başörtülü diye okula kaydedilmesine tepki gösterdi. Bakan Bozdağ, 'Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır' dedi.

22 Mart 2023 Çarşamba 08:40 - Güncelleme:
Eskişehir'deki skandala Bakan Bozdağ'dan tepki: Bu hadise çağdaş yobazlıktır
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Eğitim ve öğretim, kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü, kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür'et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır. AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür'et edemez" ifadelerini kullandı.

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