Güncel

Eskişehir'deki yangın kontrol altında

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
Eskişehir'deki yangın kontrol altında
ABONE OL


Kanlıpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesisten yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, biri palet fabrikası olmak üzere 3 fabrikaya daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına, karadan müdahalenin yanı sıra helikopterle de havadan destek verildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

