Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 138. Son bölüm Çakırbeyli silahları örgüte satılır!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Salı günlerinin en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. Son bölümünde Hızır iyice köşeye sıkışacaktır. Kendisini büyük bir tehlike beklemektedir. EDHO’nun son bölümünde Zeki, Tahsin’i de içine eklediği bir planla Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Öbür taraftan içlerindeki hainin kim olduğunu öğrenme görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi mutlak şarttır artık. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. EDHO 138. Son bölümde ise Hızır için her şey çok geçtir artık. Bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde de iş işten geçmiştir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. Yeni bölüm fragmanı ve EDHO 138. Son bölüm özeti haberimizde sizlerle…

EDHO 139. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda sizinle paylaşacağız

EDHO 137. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO'nun 137. bölümünde; herkesin intikam almak adına sıraya girdiği Zeki sonunda yakalandı. Zeki'ye gereken cezayı vermek de en çok Haşmet'in hakkıdır; ancak yakalandığı gibi öldürülmemesi büyük hata vardır. Düşmanını, yüreği soğuyana dek öldürmemeye niyetlenen Haşmet, bu hatasından dolayı Zeki'den ve canından olmakla karşı karşıyadır. EDHO'nun 137. bölümünde; ağabeylerinin vurulmasıyla bir şok daha yaşayan Façalılar, yıkılmamak adına canla başla mücadele eder. EDHO'nun 137. bölümünde; Ünal Kaplan, bir hain olduğu artık kesinleşmiş olan Akif'in, derhal yakalanması için Altan ile görüşme yapar. Akif de ona ve ekibine başlatılacak operasyonun farkındadır ve kaçış planlarını başlatır. Duygularını kullanan bu adamdan hesap sormak isteyen Esra'nın korkusuz tavırları, bir ölüm kalım savaşının içine girmesine neden olacaktır. Esra'nın hayatıyla oyun oynadıklarını düşünen Çakırbeyliler, bu savaştan kendilerini sorumlu tutacaklardır. Esra'yı ölüme terk edip kaçan Akif ise artık kandırabileceği tek kişinin, Serpil'in yanında soluğu alır. Serpil, Özlem eve geldiğinde gerçek yüzünü gösteren Akif'in oyununu fark ettiğinde her şey için çok geç olacaktır. Akif için kaçış bileti olan Alparslan, kurtulması zor bir tuzağın içine doğru sürüklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi...

Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur. Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever.

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir babadır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ GELEN OYUNCULAR

KORAY ŞAHİNBAŞ(ZEKİ)

1972 de dünyaya gelen Koray Şahinbaş 47 yaşındadır. Özellikle Savaşçı dizisinde hayat verdiği doktor karakteri ile tanınmıştır. 2012 yılında Dila Hanım dizisinde canlandırdığı Raşit karakteri de Koray Şahinbaş’ı kariyerinin önemli dizilerindendir. Yine Fi ve Sahipli isimli internet dizilerinde yer almıştır.

Zeki kardeşleri ölen ve öfkeyle dolu güçlü bir adamdır. Özellikle hazırlattığı bombalar ile tanınır ve oldukça tehlikeli bir adamdır. Masaya girmek için elinden geleni yapacak olan Zeki’ni tek amacı masadan haraç almaktır.

GÖZDE OKUR(MİNE)

1980 de İzmir’de dünyaya gelen Gözde Okur Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. İlk olarak ünlü Avrupa Yakası dizisinde yer alan Gözde Okur Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde ki Rüyam karakteri ile çok sevilmiştir. 170 cm boyunda, 58 kg olan Gözde Okur Eşkıya’da hizmetçi olarak oynayacak.

Mine Hayriye annenin eve hizmet etmesi için aldığı yeni hizmetli.

CEREN BENDERLİOĞLU (EŞKIYA ÖMÜR FAÇALI)

Son olarak Börü dizisinde eşi Emir Benderlioğlu ile birlikte yer almıştır. Ceren Benderlioğlu Kertenkele dizisinde hayat verdiği Seval karakteri ile tanınmış ve sevilmiştir. Gerçek adı Ceren Şekerci olan ve oyuncu Emir Benderlioğlu oğlu ile evlenen Ceren Benderlioğlu 1983 İstanbul doğumludur ve 36 yaşındadır. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon mezunu olan güzel oyuncu Ekmek Teknesi dizisi ile sektöre girmiş ve 17 yıldır oyunculuk yapmaktadır.

Ömür Façalı, Façalı ailesinin kız kardeşleri olarak olarak Eşkıya dizisinde dâhil olacak

ALPER KUT(TAHSİN)

Alper Kut son olarak Kanatsız Kuşlar dizisinde yer almıştı. Alper Kut’u Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile tanımıştık. Alper Kut 1962 Ankara doğumludur. 57 yaşında olan Alper Kut Ankara Üniversitesi Dil Tarih mezunudur. Oyuncu Devrim Yakut ile evlidir.

Behzat’ın amcasının oğludur. Arayı bulmaya çalışmaktadır.