Esma Çevik kimdir? Şehit Esma Çevik kaç yaşındaydı? Şehit Esma Çevik'in hayatı

Esma Çevik kimdir? Şehit Esma Çevik kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şehit Esma Çevik'in hayatı merak ediliyor. Şırnak'ta imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in hüzün dolu hikayesi ortaya çıktı. Türkiye’yi yasa boğan haber ardından Esma Çevik’le ilgili bilgiler araştırılıyor. Şehit Esma Çevik'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ESMA ÇEVİK KİMDİR?

Şehit Esma Çevik, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden yıllar önce İstanbul'a göç etmiş bir ailenin 3 kızından en büyüğü. Çocukluğu Bayrampaşa'da, çoğunlukla Trakya ve Balkanlar'dan gelen göçmen ailelerin yaşadığı Altıntepsi Mahallesi'nde geçti.

Mahallelinin 'sert mizaçlı ve çok akıllı bir çocuktu' diye anlattığı Esma Çevik'in tek hayali avukat olmaktı. İdolü annesiydi. Nebahat Gözüaydın kızlarının mutlaka okumasını istiyordu.

Esma ilköğretim okulunun ardından girdiği sınavlarda Bayrampaşa'daki Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi'ni kazandı. Lisede okurken, yaz aylarında aynı mahalledeki bujiteri malzemeleri üreten bir atölyede çalışıp harçlığını çıkartıyordu.

Lisenin en iyi öğrencilerinden biriydi. Tavırlarıyla arkadaş grubunun lideri, derslerdeki başarılarıyla öğretmenlerinin gözdesiydi. Üniversite sınavına girdiği yıl hukuk fakültesini kazandı.

Şehir dışındaki okula bir dönem gidebildi. Babasından ayrılan annesi Nebahat Gözüaydın'ın hem kızları Elif ve Esra'ya bakacak, hem de Esma'yı okutacak kadar parası yoktu.

Esma ikinci dönem okula devam etmedi. O yıl girdiği Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarını da çok zorlanmadan kazandı. Hem yatılı okuyup annesine yük olmayacak, hem de okulun sonunda para kazanmaya başlayıp annesi ve kız kardeşlerine bakabilecekti.

Esma Çevik 2011 yılında askeri okulu bitirip astsubay üniformasını giydi. İlk görev yeri Jandarma Trafik ekipleriydi. Trakya âdetlerine göre asker olacaklar için bir köy meydanında ya da evinin önünde düğün düzenlenir, ellerine kına yakılır ve davul zurnayla oyunlar oynanırdı.

Annesi Nebahat Gözüydın normalde erkekler için yapılan âdeti "Evimin direği" dediği kızı Esma için yaptı.

Oturdukları sokak trafiğe kapatıldı. Esma ay-yıldızlı örtüyü omuzlarına aldı. Mahallenin kızlarıyla birlikte oyunlar oynadı, eline kına yakıldı.

Komando brövesini göğsüne gururla taktı. Jandarmanın özel eğitimli askerlerinden biriydi artık. Açılan bomba imha kursuna da gönüllü gitti. İki yıl önce Şırnak'a tayin oldu ve PAMİT'in komutanı olarak atandı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik için Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Aysever, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kız kardeşleri Elif Koca ile Esra Akgül şehidin üniformasını giydi. Annesi Nebahat Gözüaydın ve babası Hüseyin Akgül taziyeleri kabul etti. Şehit Esma Astsubay, askeri ve dini törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.