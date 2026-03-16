Esnaf CHP'li belediye yüzünden kepenk indiriyor: Köy yolları daha temiz

Esnaflar, cadde üzerinde üç yıldır herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirterek yaz aylarında yoğun toz, kış aylarında ise çamur ve çukurlar yüzünden iş yapamaz hale geldiklerini ifade etti.

İlçenin en işlek ve merkezi caddelerinden biri olan Turan Özdemir Caddesi'nin, belediye tarafından kırsal bir yol görünümünden kurtarılamadığını söyleyen esnaflar, "Köy yolları bile buradan daha temiz. Yazın tozdan, kışın çukur ve çamurdan dolayı müşteriler gelmiyor. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Belediyenin artık çözüm bulması gerekiyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Esnaflar, belediyenin yol sorununa kalıcı bir çözüm üretmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.