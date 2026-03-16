  • Esnaf CHP'li belediye yüzünden kepenk indiriyor: Köy yolları daha temiz
Esnaf CHP'li belediye yüzünden kepenk indiriyor: Köy yolları daha temiz

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Turan Özdemir Caddesi üzerinde iş yerleri bulunan esnaflar, uzun süredir yapılmayan yol nedeniyle mağduriyetlerini dile getirdi.

IHA16 Mart 2026 Pazartesi 11:31
Esnaflar, cadde üzerinde üç yıldır herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirterek yaz aylarında yoğun toz, kış aylarında ise çamur ve çukurlar yüzünden iş yapamaz hale geldiklerini ifade etti.

"YAZIN TOZDAN, KIŞIN ÇUKUR VE ÇAMURDAN DOLAYI MÜŞTERİLER GELMİYOR"

İlçenin en işlek ve merkezi caddelerinden biri olan Turan Özdemir Caddesi'nin, belediye tarafından kırsal bir yol görünümünden kurtarılamadığını söyleyen esnaflar, "Köy yolları bile buradan daha temiz. Yazın tozdan, kışın çukur ve çamurdan dolayı müşteriler gelmiyor. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Belediyenin artık çözüm bulması gerekiyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Esnaflar, belediyenin yol sorununa kalıcı bir çözüm üretmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

