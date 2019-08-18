İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Unkapanı'nda alt geçitte bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul’u vuran yağışlar sırasında İmamoğlu’nun akşama kadar hiçbir açıklama yapmaması ve kentte olmaması büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada “İmamoğlu nerede hastagh’i açılmış, İmamoğlu’nun ise 6 günlük izne çıktığı öğrenilmişti.

İstanbul'da yaşanan su baskınlarından en çok zarar gören esnaf oldu. Esnafın imdat çağrılarına ise İBB'den destek gelmedi. Saatlerce yetkililere ulaşamadıklarını ifade eden bir esnaf, Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

Tatilde olan Ekrem İmamoğlu geç saatlerde İstanbul'a geldi. Esnafı gezen İmamoğlu, tepkiyle karşılaştı. Ekrem İmamoğlu'na isyan eden bir esnaf, "Neredeydiniz başkanım? Neden kimseye ulaşamıyoruz!" şeklinde dert yandı..

İstanbul'daki selden zarar gören esnaf İmamoğlu'na, "Hiçbir şekilde tedbir alınmadı. İnsanlar son derece mağdur. Başkanım, biz dün neden kimseye ulaşamadık? Bir tane zabıta yoktu yanımızda. Dün ağladık bizler burada. Bir tane zabıta gelip kolumuza girseydi. AFAD'ı aradım, Ankara'yı aradım İstanbul'a yönlendirdiler.'' diyerek tepki gösterdi.

''İSTANBUL'UN KAYBEDECEK 1 DAKİKASI BİLE YOK'' DEMİŞTİ... 2 AY OLMADAN 2. TATİL

Seçim döneminde ''İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok.'' diyen İmamoğlu, mazbatasının almasının üzerinden iki ay geçmeden ikinci kez tatil yaptı.

İmamoğlu, ''İstanbul selle boğuşurken İmamoğlu nerede?'' eleştirisinde bulunanlara ise ''Boş konuşuyorlar'' şeklinde tepki gösterdi.