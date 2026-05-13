Esnaf tartışması kavgaya dönüştü, tekmeler havada uçuştu

Olay gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. İddiaya göre, halde esnaflık yapan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga ihbarını alan polisler, kısa sürede olay yerine giderek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis ve bekçilerin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan taraflara biber gazıyla müdahale edildi.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırma çalışan 2 komiserin yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.