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Güncel

Esnaf ziyareti yapan Babacan'a tepki: Güneşi bıraktınız çöplükte yer arıyorsunuz

Esnaf ziyareti için Ankara'nın Ulus semtine giden 7'li koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bir vatandaş, 'Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin.” sözleriyle tepki gösterdi.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
Esnaf ziyareti yapan Babacan'a tepki: Güneşi bıraktınız çöplükte yer arıyorsunuz
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Yedili Masa'nın ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz gün Ankara'nın Ulus semtinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Meydanlarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşması ile gündeme gelen Babacan'a burada da bir vatandaş tepki gösterdi.

"GÜNEŞİ BIRAKTINIZ ÇÖPLÜKTE YER ARIYORSUNUZ"

Ankaralı esnaf Babacan'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin." Babacan bu sözlerin ardından alanı terk etti.

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