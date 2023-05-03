Esnaf ziyareti yapan Babacan'a tepki: Güneşi bıraktınız çöplükte yer arıyorsunuz

Yedili Masa'nın ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz gün Ankara'nın Ulus semtinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Meydanlarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşması ile gündeme gelen Babacan'a burada da bir vatandaş tepki gösterdi.

"GÜNEŞİ BIRAKTINIZ ÇÖPLÜKTE YER ARIYORSUNUZ"

Ankaralı esnaf Babacan'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Şu hareketinden annen memnun mu? Baban memnun mu? Amcan, dayın, kayınpederin, kayınvaliden memnun mu? Güneşi bıraktınız, çöplükte yer arıyorsunuz. Babacan kendine çok ama çok yazık ettin." Babacan bu sözlerin ardından alanı terk etti.