Esnafı tehdit ve darp ettiler! Zabıtlardan tepki çeken müdahale

Belediye'ye ait zabıta ekipleri esnafa önce 'burada sana ekmek yedirtmeyiz' diyerek tehdit etti. Ardından da darp etti. Zabıta ekiplerinin darp görüntüleri ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanılan kavgayı çevredeki diğer vatandaşlar ve esnaflar zorlukla ayırdı.
Esnaf Fadime Öz, "Dedelerden, atalardan beri biz CHP'liyiz. CHP için canla başla çalıştık. Ama bizi böyle sıkıştırmasın. Sıkıştırınca kapımızı kapatıp çıkarız. Seçimden sonra bizi çok sıkıştırdı. Memnun değiliz" diye konuştu.