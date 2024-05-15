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Esnafı tehdit ve darp ettiler! Zabıtlardan tepki çeken müdahale

Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dükkanların önünde bulunan reklam dubalarını kaldırılması için çalışma yaptığı sırada tartıştığı esnafı önce 'size burada ekmek yedirtmeyiz' diyerek tehdit etti, ardından darp etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
Esnafı tehdit ve darp ettiler! Zabıtlardan tepki çeken müdahale
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Olay, geçtiğimiz Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri cadde üzerinde esnaf tarafından dükkan önüne koyulan reklam dubalarını kaldırmaya çalıştı.

Bunun üzerine bir esnaf dubayı zabıta ekiplerine vermeyerek dükkanın içine koydu. Zabıta ekipleri dubayı vermeyen esnafın dükkanına girerek dubayı almak istedi. Zabıta ekipleri ve esnaf arasında sözlü tartışma çıktı.

Belediye'ye ait zabıta ekipleri esnafa önce 'burada sana ekmek yedirtmeyiz' diyerek tehdit etti. Ardından da darp etti. Zabıta ekiplerinin darp görüntüleri ise dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanılan kavgayı çevredeki diğer vatandaşlar ve esnaflar zorlukla ayırdı.

"SEÇİMDEN SONRA BİZİ SIKIŞTIRDILAR, MEMNUN DEĞİLİZ"

Esnaf Fadime Öz, "Dedelerden, atalardan beri biz CHP'liyiz. CHP için canla başla çalıştık. Ama bizi böyle sıkıştırmasın. Sıkıştırınca kapımızı kapatıp çıkarız. Seçimden sonra bizi çok sıkıştırdı. Memnun değiliz" diye konuştu.

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