Esnafın Yardım Çığlığı

31 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclis’ine gönderilen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Konuya ilişkin endişelerini yineleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yetkililerden yardım istedi:

“Kanun Teklifinde yer alan “kara paket” ve “kapalı dolap” uygulamaları hali hazırda ekonomik zorluklar ile boğuşan esnafımızı daha da zora sokacak. Bunlar; kaçağı artıracak, esnafa ek maliyet getirecektir. Enflasyon canavarıyla mücadele eden esnafımız ayın sonunu zor getiriyor. Bu uygulamalar esnafın gelirini daha da düşürür. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz. ”



Bakkal ve Bayi Odalarından da Ortak Çağrı

Yaklaşık 200 bin bakkal esnafının temsilcisi olan yüzün üzerindeki Bakkal ve Bayi Odası Başkanları ilgili Kanun Teklifine ilişkin ortak taleplerini şöyle dile getirdi:

“Kanun Teklifi’nde esnaf ve tütün çiftçisi başta olmak üzere, özellikle ekonominin geçmekte olduğu sıkıntılı dönemde, yıkıcı etkisi olacak bazı hükümler bulunmaktadır. Kaçak sigara ticaretini artırmadan, sigara tüketimini gerçek anlamda azaltacak, yüzbinlerce bakkal esnafı ve çiftçinin ekonomik gelirini etkilemeyecek düzenlemenin oluşturulması için, ilgili maddelerin çıkarılması ve tüm paydaşların görüşlerinin alınarak yeniden oluşturulması önem arz etmektedir.”