9 Aralık 2025 Salı
Güncel

Esnaftan 80 bin TL istedi! CHP eski İlçe Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

9 Aralık 2025 Salı 21:42
İddiaya göre, eski CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., görevde bulunduğu dönemde bir esnafın Serik Belediyesinde halledilmesi gereken bir işi karşılığında para talep etti. Ş.Ç.'nin, K.K. isimli esnaftan belediyedeki bir işlemin çözülmesi için 80 bin TL istediği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

İddia üzerine eski ilçe başkanı Ş.Ç. ile esnaf K.K., Serik Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

