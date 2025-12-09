Esnaftan 80 bin TL istedi! CHP eski İlçe Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

İddiaya göre, eski CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç., görevde bulunduğu dönemde bir esnafın Serik Belediyesinde halledilmesi gereken bir işi karşılığında para talep etti. Ş.Ç.'nin, K.K. isimli esnaftan belediyedeki bir işlemin çözülmesi için 80 bin TL istediği öne sürüldü.

İddia üzerine eski ilçe başkanı Ş.Ç. ile esnaf K.K., Serik Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.