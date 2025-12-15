Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde tıkanan kanalizasyon etrafa hem kötü koku hem de sinek yayıyor. Pis suların birikmesi sağlık açısından tehdit oluştururken esnafın iş yapmasının da önüne geçiyor. Esnaf, sorunla ilgili Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) defalarca başvuruda bulunduklarını ancak sorunun bir türlü çözülmediğini ifade etti.

ESNAF ACİL MÜDAHALE İSTEDİ

Yapılan başvurulara rağmen kanalizasyonun düzenli olarak temizlenmediğini ve kötü kokunun hem müşterileri hem de mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini belirten esnaf, yetkililerden acil müdahale talep ediyor. ASKİ'nin soruna kalıcı çözüm getirmesi gerektiğini vurgulayan mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

"ESNAF OLARAK BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE DÜKKANI KAPATIP GİDECEĞİZ"

Esnaf Nejdet Güğer, "Geçen sene ASKİ'ye gittim ve arıza kaydı oluşturdum. 'Geleceğiz' dediler. Sokaktaki bütün giderler tıkalı durumda. Bir yıldan bu yana burası bu şekilde kaldı. Bir defa küçük bir araç geldi, sokağın başından içeri dahi girmedi. Büyük aracın gelmesi gerekiyor dediler. Altyapı çökmüş, yapacağız dediler ama bir yıl geçti, ilgilenen yok. Artık yapamıyoruz. Esnaf olarak bu şekilde devam ederse dükkanı kapatıp gideceğiz" dedi.

"ALTYAPI ÇÖKTÜ DİYORLAR"

Esnaf Selahattin Güğer ise, "Kaç senedir başvuru yapıyoruz. Altyapının çöktüğünü söylüyorlar. Defalarca bilgi vermemize rağmen kimse gelmedi. Bizi arayıp ulaşamadıklarını söylüyorlar ancak bizi arayan kimse olmadı. Burası bizim depomuz ama içeri giremiyoruz. Burası adeta terk edilmiş durumda. Belediye hiçbir şekilde ilgilenmiyor" diye konuştu.