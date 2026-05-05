Esra Asena Temir'i döverek öldürmüştü! Katile ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden görülen duruşmaya, sanık Mustafa Bangiz cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Temir'in annesi Asiye ve babası Mustafa Temir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da yer aldığı müdafiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme heyetinin başkanı, sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen hükmün Yargıtay 1. Ceza Dairesince hukuka aykırı bulunduğuna ilişkin karar tutanağını okudu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Bangiz'in eyleminin "öldürme kastıyla" gerçekleştirildiğini belirterek, ilk davada verilen kararın tekrarlanması yönünde görüş sundu.

Müşteki anne Asiye Temir de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Sanık kızımı kasten öldürdü. Adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum." dedi.

Baba Mustafa Temir de adalete güvendiğini ve sanığın aynı cezayı almasını istediklerini anlattı.

Son sözü sorulan Bangiz, "Kesinlikle öldürme kastım yoktu. O benim evleneceğim kadındı. Bu hale nasıl geldi bilmiyorum. 3 senedir yas içindeyim, bitkisel hayatta gibiyim. Belki şu anda evlenmiş olacaktık. Hatta çocuklarımız bile olacaktı." beyanında bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, yeniden "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"ADALETİN YERİNİ BULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Temir ailesinin avukatı Serdan Söylemez, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yargıtayın bozma kararına karşı Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki davada verdiği kararı tekrarlamış oldu. Bu sonuç, acılı ailenin yüreğine bir nebze de olsa su serpti. Adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 29 Haziran 2023'te darbedildikten sonra otomobille Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen Esra Asena Temir, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hayatını kaybetmişti. Temir'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Bangiz tutuklanmıştı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa, 26 Mart 2024'te görülen karar duruşmasında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Hükmün temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, hukuka aykırı bulduğu kararı bozmuştu.

Kararda, şu değerlendirmeye yer verilmişti:

"Sanığın, kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu 'nitelikli kasten öldürme' suçundan hüküm kurulması hukuka aykırı bulunmuştur."