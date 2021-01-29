Esra Elönü: Mazlumla zalim arasında arafta değilim, asla olmayacağım

29 Ocak 2021 Cuma 14:38 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:39

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak çadır hayatına mahkum edilen Suriyelilere kayıtsız kalmayan Türkiye, İdlib'de briket evler inşa ettirerek onların daha sıcak ortamda hayat sürmelerine imkan sağlıyor.

Kente yayın yapan 24 TV ekibinin yayın konuğu, bölgedeki mazlumları ziyarete gelen Star yazarı Esra Elönü oldu.

24 Haber Muhabiri Bedri Can Özbey, Elönü'nün 'Arafta Sorular' programının ilk sorusu olan, “Arafta Mısınız?”ı, bu kez Elönü'ne yöneltti.

Elönü o soruya, şöyle cevap verdi:

Mazlumla zalim arasında arafta değilim, asla olmayacağım. İşte o bölgelerden birtanesindeyiz, İdlib'teyiz. İdlibte, burada AFAD’ın yaptığım briket evlerin, mazlumlar için yaptığı çalışmaları görmek için buradayız. Benim en büyük amacım, mazlum kardeşlerimizin yanında olmak. Haklarında her gün yalanlar uydurulan, isimleri kullanılarak provoke edilen Suriyeli ama benim “Suriyesiz” dediğim kardeşlerimizin yanındayım. Her zaman olmaya da devam edeceğim. Bu kardeşlerimiz hakkında şüpheleri varsa, gerçekten görmek istiyorlarsa gelebilirler. Ulaşım hizmetini devletimiz sağlıyor. Oturdukları yerden konforlu bir şekilde konuşmak çok kolay. Burada birket evlerin içinde olmaları da onların çok konforlu yaşadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla, 'mazlumu seveni üzmekten, mazlumu üzeni sevmekten Allah’a sığınırım' dediğimiz dostlarımızla buradaki kardeşlerimizi ziyarete geldik. Buradaki insanlar Türkiye’yi çok seviyorlar bunun sebebi de uğradıkları, gördükleri imkan değil, bizim onlara sevgi göstermemiz. Sadece bunu yapsanız da yetiyor… Allah herkese vicdan nasip eylesin. Umarım vicdan bünyelerinde mülteci değildir.

Bir yılda 1 milyar liranın üzerinde bağış toplandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının koordinasyonunda 13 Ocak 2020'de başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Beşir Derneği, Şam Hayır Derneği, Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (FETİHDER), Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER), Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ve İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), briket ev yapma taahhüdüyle destek verdi.

Türk halkı da başlatıldığı günden bu yana bir yılı aşkın süre geçen kampanyaya ayni ve nakdi olarak 1 milyar liranın üzerinde bağış yaptı.