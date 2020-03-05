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Esrarı klozete dökerken yakayı ele verdi

Gaziantep'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüpheli, esrarı klozete dökerek imha etmeye çalışırken yakalandı. Suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.

DHA05 Mart 2020 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:05

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Binevler Mahallesi'nde bir kişinin evinde 2 kişiye uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, bu sırada kendisini fark eden şüpheliyi uyuşturucuyu klozete dökmeye çalışırken suçüstü yakaladı. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, bu kişiden uyuşturucu almaya gelen 2 kişinin üzerinde de 20 gram esrar ile 18 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, evde yaptığı aramada ayrıca 270 gram esrar ile kurusıkıdan çevrilme bir tabanca ele geçirdi. Suç unsurlarına el koyan polisin gözaltına aldığı şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.

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