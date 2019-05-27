Eşref Kolçak öldü mü? Eşref Kolçak kimdir, kaç yaşında, neden öldü?
Sanatseverler, ‘Eşref Kolçak öldü mü? Eşref Kolçak kimdir?’ sorularına yanıt arıyor. Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın usta isimlerinden Eşref Kolçak Gemlik’teki evinde önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha önce akciğerlerinin su toplaması şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesi’e kaldırılan usta sanatöı tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Peki, Eşref Kolçak neden öldü? Eşref Kolçak kaç yaşında? İşte haberimizin detayları…
“Eşref Kolçak öldü mü? Eşref Kolçak kimdir, kaç yaşında, neden öldü?” sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Daha önce akciğerlerinin su toplaması şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesi’e kaldırılan usta sanatöı tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. 28 Ocak 1927'de Erzurum'da doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan, Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi. İşte haberimizin detayalar…
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.
DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın ölümüyle ilgili Gemlik Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun doktoru, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yağız, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
''Saygıdeğer sanatçımız Eşref Kolçak, 24.04.2019 tarihinden bu yana genel durum bozukluğu tanısıyla hastanemiz Yoğun Bakım Ünite merkezine yatırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle 18.05.2019 tarihinde solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçağ'ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.''
EŞİNİN MEZARININ ÜZERİNE GÖMÜLECEK
Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak’ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek.
Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak’ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak’ın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı. Sağlığında verdiği bir röportajında “Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim” ifadelerini kullanan Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek. Salı günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi beklenen Kolçak, eşi Özcan Kolçak’ın mezarının üzerine gömülecek.
EŞREF KOLÇAK KİMDİR?
28 Ocak 1927'de Erzurum'da doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan, Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Sultanahmet Sanat Enstitüsü'ne girdi ancak bitiremedi. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. 1944 yılında Atilla Revüsü'nde, 1945 yılında Ses Opereti'nde sahneye çıktı. 1947 yılında ilk filmini çevirdi.
Sanat hayatı boyunca 180 sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.
Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır.
ÖDÜLLERİ
2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü
2000 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle
1961 Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna
FİLMLERİ
Filmografi
New York'ta Beş Minare (2010)-Fırat'ın Dedesi
Kollama (2011)- Mazhar Bey
Yalan Dünya (2007) - Nezih
Tutkunum Sana (2006)) - Şeref
Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz (2006) - Salim Bey
Zeynep (2005) - Seyfi Bey
Kimsesiz Zaman Tasvirleri (2004)
Kayıp Aşklar (2004)
Yadigar (2004) - Ethem Albay
Yağmur Zamanı (2004) - Sadık
Çanakkale: Son Kale (2003)
Umutların Ötesi (2003)
Kınalı Kar (2002) - Hulusi
Yeşil Işık (2001)
Aşk Hırsızı (2000)
Ağaçlar Ayakta Ölür (2000)
Güle Güle (1999) - Celal
Sırılsıklam (1998)
Affet Bizi Hocam (1998)
İntizar (1997)
Bir Umut (1997)
Hüzün Çiçeği (1996)
Sahte Dünyalar (1995)
Çiçek Taksi (1995) - Fırtına Murat
Kanayan Yara - Bosna Mavi Karanlık (1994)
Rüyalara Gelin (1993)
Berlin in Berlin (1993) - Ekber
Zirvedekiler (1993)
Hüdayi Yolu / Aziz Mahmud Hüdai Hz. (1993) - Üftade Hz.
Yağmur Beklerken (1992)
Polis (1992)
Aile Bağları (1991)
Köroğlu (1991)
Vurguna İnmek (1990)
Yuva (1990) - Sadri
Kanun Savaşçıları (1989)
Meçhul Tohum (1988)
Yaşamak (1988)
Hanım (1988) - Necip
Benim Olsaydın (1987)
Bomba (1987)
Çakırcalı Mehmet Efe (1987)
Yavrumu Kurtarın (1987)
Çatallı Köy (1987)
Kuruluş / Osmancık (1987) - Gündüz Bey
Dikenli Yol (1986)
Yarın Ağlayacağım / Erkekler de Ağlar (1986) - Mazmanoğlu
Çalıkuşu (1986) - Şeyh Yusuf
Altar (1985) - Zodiak
Domdom Kurşunu (1985)
Yaranamadım (1985)
Suçlu Gençlik (1985)
Kahreden Gençlik (1985)
Feryat (1983)
Kahır (1983)
Esir (1983)
İkimiz De Sevdik (1983)
Küçük Ağa (1983) - Binbaşı Hamdi
Dört Yanım Cehennem (1982)
Kelepçe (film) (1982)
Öğretmen Kemal (1981)
Takip (1981)
Unutulmayanlar (1981) - Eşref Baba
Önce Hayaller Ölür (1981)
Fırat (1979)
Hayat Harcadın Beni (1979)
Süpermen Dönüyor (1979) - Prof. Çetinel
Ölüm Görevi (1978) - Haşmet
Kaybolan Yıllar (1978)
Görünmeyen Düşman (1978) - Haldun
Denizin Kanı (1978)
Akrep Yuvası (1977) - Kadırgalı Tahir
Şeref Sözü (1977) - Eşref bey
Silah Arkadaşları (1977)
Lanet / İlenç (1977)
Yuvanın Bekçileri (1977)
Hain (1977)
Hedefteki Adam (1977)
Yıkılmayan Adam (1977)
Bedia (1977) - Halil
Tek Başına (1976)
Kader Bu (1976)
Mikrop (1976)
Örgüt (1976)
Seni Sevmekle Suçluyum (1976)
Bizim Düğün Ne Zaman (1976)
Gurbetçiler Dönüyor (1976) - Necmi
Şafakta Buluşalım (1975) - Semih Bey
Cemil (1975) - Tahsin Erkoç
Kanlı Sevda (1974)
Kalleş (1974)
Alo Polis (1974)
Eski Kurtlar (1974)
Şehitler (1974)
Kurt Kapanı (1973)
Soğukkanlılar (1973)
Topal (1973)
Vahşet (1973)
Bu Toprağın Kızı (1973)
Cezanı Çekeceksin (1972)
Son Duanı Et (1972)
Silahlar Affetmez (1971)
Üç Öfkeli Adam (1971)
Kartallar (1971)
Bela Çiçekleri (1970)
Bu Yumruk Sana (1970)
Ölüm Pazarı (1970)
Günahını Kanlarıyla Ödediler (1969)
Beyaz Mendilim (1969)
Emmioğlu (1969)
Eşkiya Aşkı (1969)
Satılık Gelin (1969)
Şeytanın Oyunu (1969)
Kardeş Kurşunu (1969) - Ahmet
Mekansız Kurtlar (1968)
Cehennemde Boş Yer Yok (1968)
Kurşun Yolu (1968)
Bir Mahkum Kaçtı (1968)
Kızgın Adam (1968)
Dertli Pınar (1968) - Ali
Kara Kartal (1967)
Kocadağlı (1967)
İslamoğlu (1966)
Kanlı Pazar (1966) - Ali
Kıran Kırana (1966)
Namus Borcu (1966)
Ölüm Busesi (1966)
Dalgacı Mahmut (1965)
Düşman Kardeşler (1965)
Kanunsuzlar (1965)
Yumruk Yumruğa (1965) - Eşref
Filinta Kadri (1964)
Yalnız Efe (1964)
Erkek Ali (1964) - Ali
Yarın Bizimdir (1963)
Korkusuz Kabadayı (1963)
Gecelerin Hakimi (1963)
Rüzgarlı Tepe (1963)
Öksüz Hasan (1963)
Hancının Kızı (1963)
Beyoğlu Piliçleri (1963) - Süleyman
Başımı Belaya Sokma (1963) - Demir
Çıkar Yol (1962)
Dağlar Bulutlu Efem (1962)
Bardaktaki Adam (1962)
Aşk Bekliyor (1962)
Boşver Doktor (1962)
Beş Kardeştiler (1962)
Kurşun Yağmuru (1962)
Silah Arkadaşları (1962)
Çöpçatan (1962) - Orhan
Ümitler Kırılınca (1962) - Nejat
Düğün Alayı (1961) - Erol
Kaderin Önüne Geçilmez (1961)
Şoför Ahmet (1961) - Ahmet
Ayşecik Şeytan Çekici (1960)
Gece Kuşu (1960) - Ali
Namus Uğruna (1960) - Eşref
Beklenen Bomba (1959) - Yzb. Kudret
Dağlar Şahini Yörük Efe (1959)
Düşman Yolları Kesti (1959) - Yzb. Nazmi
Hayatım Sana Feda (1959)
Unutulmayan Aşk / Zeynebim (1959)
Civan Ali (1958)
Kumpanya (1958)
Ninni Talihsiz Yetime (1958)
Sokak Çocuğu (1958)
Bir Şoförün Gizli Defteri (1958) - Şoför Erol
Kin (1957)
Ceylan Emine (1957)
Öksüz Ayşe (1957)
Yangın (film)Yangın (1956)
Zeynep'ın İntikamı (1956)
Şehir Yıldızları (1956)
Yetim Yavrular (1955)
Kanlarıyla Ödediler (1955)
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