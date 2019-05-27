“Eşref Kolçak öldü mü? Eşref Kolçak kimdir, kaç yaşında, neden öldü?” sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Daha önce akciğerlerinin su toplaması şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesi’e kaldırılan usta sanatöı tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. 28 Ocak 1927'de Erzurum'da doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan, Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi. İşte haberimizin detayalar…

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın ölümüyle ilgili Gemlik Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun doktoru, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yağız, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

''Saygıdeğer sanatçımız Eşref Kolçak, 24.04.2019 tarihinden bu yana genel durum bozukluğu tanısıyla hastanemiz Yoğun Bakım Ünite merkezine yatırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle 18.05.2019 tarihinde solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçağ'ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.''

EŞİNİN MEZARININ ÜZERİNE GÖMÜLECEK

Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak, 2 yıl önce kaybettiği pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak’ın cenazesinin ardından eşinin mezarının üzerine yaptırdığı mezara defnedilecek.

Usta oyuncu Kolçak, 2017 yılında kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak’ın ölümünün ardından 9 yıl önce kaybettiği eşi Özcan Kolçak’ın Bursa’nın Gemlik ilçesindeki mezarının üzerine kendisi için mezar yaptırdı. Sağlığında verdiği bir röportajında “Benim de mezarım orada. Eşimin yanına kendi mezarımı da yaptırdım. Eşimin mezarının üzerine defnedileceğim” ifadelerini kullanan Kolçak’ın vasiyeti yerine getirilecek. Salı günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi beklenen Kolçak, eşi Özcan Kolçak’ın mezarının üzerine gömülecek.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

28 Ocak 1927'de Erzurum'da doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise daha sonra Hateme adını alan, Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Sultanahmet Sanat Enstitüsü'ne girdi ancak bitiremedi. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. 1944 yılında Atilla Revüsü'nde, 1945 yılında Ses Opereti'nde sahneye çıktı. 1947 yılında ilk filmini çevirdi.

Sanat hayatı boyunca 180 sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır.

ÖDÜLLERİ

2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü

2000 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

1961 Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

FİLMLERİ

Filmografi

New York'ta Beş Minare (2010)-Fırat'ın Dedesi

Kollama (2011)- Mazhar Bey

Yalan Dünya (2007) - Nezih

Tutkunum Sana (2006)) - Şeref

Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz (2006) - Salim Bey

Zeynep (2005) - Seyfi Bey

Kimsesiz Zaman Tasvirleri (2004)

Kayıp Aşklar (2004)

Yadigar (2004) - Ethem Albay

Yağmur Zamanı (2004) - Sadık

Çanakkale: Son Kale (2003)

Umutların Ötesi (2003)

Kınalı Kar (2002) - Hulusi

Yeşil Işık (2001)

Aşk Hırsızı (2000)

Ağaçlar Ayakta Ölür (2000)

Güle Güle (1999) - Celal

Sırılsıklam (1998)

Affet Bizi Hocam (1998)

İntizar (1997)

Bir Umut (1997)

Hüzün Çiçeği (1996)

Sahte Dünyalar (1995)

Çiçek Taksi (1995) - Fırtına Murat

Kanayan Yara - Bosna Mavi Karanlık (1994)

Rüyalara Gelin (1993)

Berlin in Berlin (1993) - Ekber

Zirvedekiler (1993)

Hüdayi Yolu / Aziz Mahmud Hüdai Hz. (1993) - Üftade Hz.

Yağmur Beklerken (1992)

Polis (1992)

Aile Bağları (1991)

Köroğlu (1991)

Vurguna İnmek (1990)

Yuva (1990) - Sadri

Kanun Savaşçıları (1989)

Meçhul Tohum (1988)

Yaşamak (1988)

Hanım (1988) - Necip

Benim Olsaydın (1987)

Bomba (1987)

Çakırcalı Mehmet Efe (1987)

Yavrumu Kurtarın (1987)

Çatallı Köy (1987)

Kuruluş / Osmancık (1987) - Gündüz Bey

Dikenli Yol (1986)

Yarın Ağlayacağım / Erkekler de Ağlar (1986) - Mazmanoğlu

Çalıkuşu (1986) - Şeyh Yusuf

Altar (1985) - Zodiak

Domdom Kurşunu (1985)

Yaranamadım (1985)

Suçlu Gençlik (1985)

Kahreden Gençlik (1985)

Feryat (1983)

Kahır (1983)

Esir (1983)

İkimiz De Sevdik (1983)

Küçük Ağa (1983) - Binbaşı Hamdi

Dört Yanım Cehennem (1982)

Kelepçe (film) (1982)

Öğretmen Kemal (1981)

Takip (1981)

Unutulmayanlar (1981) - Eşref Baba

Önce Hayaller Ölür (1981)

Fırat (1979)

Hayat Harcadın Beni (1979)

Süpermen Dönüyor (1979) - Prof. Çetinel

Ölüm Görevi (1978) - Haşmet

Kaybolan Yıllar (1978)

Görünmeyen Düşman (1978) - Haldun

Denizin Kanı (1978)

Akrep Yuvası (1977) - Kadırgalı Tahir

Şeref Sözü (1977) - Eşref bey

Silah Arkadaşları (1977)

Lanet / İlenç (1977)

Yuvanın Bekçileri (1977)

Hain (1977)

Hedefteki Adam (1977)

Yıkılmayan Adam (1977)

Bedia (1977) - Halil

Tek Başına (1976)

Kader Bu (1976)

Mikrop (1976)

Örgüt (1976)

Seni Sevmekle Suçluyum (1976)

Bizim Düğün Ne Zaman (1976)

Gurbetçiler Dönüyor (1976) - Necmi

Şafakta Buluşalım (1975) - Semih Bey

Cemil (1975) - Tahsin Erkoç

Kanlı Sevda (1974)

Kalleş (1974)

Alo Polis (1974)

Eski Kurtlar (1974)

Şehitler (1974)

Kurt Kapanı (1973)

Soğukkanlılar (1973)

Topal (1973)

Vahşet (1973)

Bu Toprağın Kızı (1973)

Cezanı Çekeceksin (1972)

Son Duanı Et (1972)

Silahlar Affetmez (1971)

Üç Öfkeli Adam (1971)

Kartallar (1971)

Bela Çiçekleri (1970)

Bu Yumruk Sana (1970)

Ölüm Pazarı (1970)

Günahını Kanlarıyla Ödediler (1969)

Beyaz Mendilim (1969)

Emmioğlu (1969)

Eşkiya Aşkı (1969)

Satılık Gelin (1969)

Şeytanın Oyunu (1969)

Kardeş Kurşunu (1969) - Ahmet

Mekansız Kurtlar (1968)

Cehennemde Boş Yer Yok (1968)

Kurşun Yolu (1968)

Bir Mahkum Kaçtı (1968)

Kızgın Adam (1968)

Dertli Pınar (1968) - Ali

Kara Kartal (1967)

Kocadağlı (1967)

İslamoğlu (1966)

Kanlı Pazar (1966) - Ali

Kıran Kırana (1966)

Namus Borcu (1966)

Ölüm Busesi (1966)

Dalgacı Mahmut (1965)

Düşman Kardeşler (1965)

Kanunsuzlar (1965)

Yumruk Yumruğa (1965) - Eşref

Filinta Kadri (1964)

Yalnız Efe (1964)

Erkek Ali (1964) - Ali

Yarın Bizimdir (1963)

Korkusuz Kabadayı (1963)

Gecelerin Hakimi (1963)

Rüzgarlı Tepe (1963)

Öksüz Hasan (1963)

Hancının Kızı (1963)

Beyoğlu Piliçleri (1963) - Süleyman

Başımı Belaya Sokma (1963) - Demir

Çıkar Yol (1962)

Dağlar Bulutlu Efem (1962)

Bardaktaki Adam (1962)

Aşk Bekliyor (1962)

Boşver Doktor (1962)

Beş Kardeştiler (1962)

Kurşun Yağmuru (1962)

Silah Arkadaşları (1962)

Çöpçatan (1962) - Orhan

Ümitler Kırılınca (1962) - Nejat

Düğün Alayı (1961) - Erol

Kaderin Önüne Geçilmez (1961)

Şoför Ahmet (1961) - Ahmet

Ayşecik Şeytan Çekici (1960)

Gece Kuşu (1960) - Ali

Namus Uğruna (1960) - Eşref

Beklenen Bomba (1959) - Yzb. Kudret

Dağlar Şahini Yörük Efe (1959)

Düşman Yolları Kesti (1959) - Yzb. Nazmi

Hayatım Sana Feda (1959)

Unutulmayan Aşk / Zeynebim (1959)

Civan Ali (1958)

Kumpanya (1958)

Ninni Talihsiz Yetime (1958)

Sokak Çocuğu (1958)

Bir Şoförün Gizli Defteri (1958) - Şoför Erol

Kin (1957)

Ceylan Emine (1957)

Öksüz Ayşe (1957)

Yangın (film)Yangın (1956)

Zeynep'ın İntikamı (1956)

Şehir Yıldızları (1956)

Yetim Yavrular (1955)

Kanlarıyla Ödediler (1955)