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Eşsiz manzara hayran bıraktı! Türkiye'nin en büyük millet bahçesine Selçuklu dokunuşu!

Atatürk Havalimanı'nda kullanılmayan uçak pistlerinin Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle yeşile bürünmeye başlayan alanda Selçuklu yıldızı motifi havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

IHA6 Haziran 2023 Salı 10:45 - Güncelleme:
Eşsiz manzara hayran bıraktı! Türkiye'nin en büyük millet bahçesine Selçuklu dokunuşu!
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Tamamlandığında dünyanın 5. Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Peyzaj çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte yeşile bürünen millet bahçesinde Selçuklu yıldızı motifi ortaya çıktı. Eski gri görüntüsünden uzaklaşan alan çimlerin serilmesiyle eşsiz bir manzaraya kavuşmaya başladı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİNE SELÇUKLU DOKUNUŞU

Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine yapılan projede; sosyal donatılar, 70 bin metrekareye yakın kapalı bölüm, İstanbul'un fethini temsilen 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarlar ağaçlarıyla toplam 145 bin 300 ağaç yer alacak.

Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alacak seralar ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Bahçede 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak. Millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Seyir terasları, gezinti alanları ve insanların dinlenebileceği sosyal alanlar da oluşturulacak.

SELÇUKLU YILDIZI MOTİFİ NEDİR

Selçuklu yıldızı, Karahanlılar'a kadar uzanan ancak daha çok Selçuklu Devleti tarafından kullanılan ve iki karenin aynı merkez etrafına eşit uzaklıkta yerleştirilmesi sonucu elde edilen 8 köşeli sembolik bir amblemdir. Selçuklu yıldızı günümüzde de Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bu yıldız, Selçuklu Devleti'nin mimarisinde, sanatında ve hatta para biriminde sık sık kullanılmıştır. Selçuklu yıldızı, Türklerin tarihi, kültürel ve sanatsal mirasının bir parçasıdır ve Türklerin geçmişlerine bağlılıklarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Selçuklu motifinin köşeleri merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutma, sadakat, cömertlik ve şükretmeyi temsil eder. Selçuklu yıldızı olarak bildiğimiz 8 köşeli yıldız aslında Türklerin, Türk kültürünün ortak mirasıdır. Günümüzde yeni mimari yapılarda, aynı zamanda Azerbaycan'ın ve Türkmenistan'ın devlet arma ve bayraklarında görülmektedir.

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