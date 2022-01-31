Estonya Başbakanı Kallas Almanya'dan Ukrayna'yı desteklemesini istedi

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:04

Kallas, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırına askerlerini yığdığını ve saldırgan bir söylem kullandığını belirterek, diplomasinin ve diyaloğun galip gelmesini ümit ettiğini söyledi.

Ancak bu ihtilafta çatışma riskinin gerçek olduğunu aktaran Kallas, Rusya'nın diplomasiden vazgeçmesi durumda uygun adımlar için hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Kallas, Almanya'nın Ukrayna'ya destek vermesini isteyerek, "Biz, Alman dostlarımızı Ukraynalıları dinlemeleri için teşvik ediyoruz. Ukrayna yardım talep etti. Bu ülkenin saldırgana karşı kendini savunmak için yardıma ihtiyacı var." dedi.

Rusya'nın komşuları üzerinde yeniden siyasi ve askeri etkisini kazanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Kallas, Rusya'nın Avrupa'nın orta ve doğusundaki ülkelerin güvenlik mimarisini şekillendirmesine karışma isteğini reddetti.

AB VE NATO'YA UKRAYNA KRİZİNDE BİRLİK ÇAĞRISI

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uzun süre güvenlik danışmanı olan Christoph Heusgen de ülke basınına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) ve NATO'yu Ukrayna krizinde birlik olmaya çağırarak, "Birlik olmak Rusya'yı etkilemek için güçlü bir yoldur. Putin'in yöntemi sürekli bölmeye çalışmaktır; Avrupa ve ABD arasında ve AB içinde." değerlendirmesinde bulundu.

2017-2021'de Almanya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de olan Heusgen, bu arada diplomasideki ilk başarıların görüldüğünü belirterek, Rusya'dan daha az saldırgan sesler çıktığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini kaydetti.

Estonya, eski Doğu Almanya'nın (DDR) stoklarından kalan obüsleri Ukrayna'ya vermek istiyor.

Almanya'nın daha önce belirli şartlarda, önce Finlandiya'ya sattığı ardından Estonya'nın aldığı söz konusu obüslerin Ukrayna'ya verilmesi için Almanya'nın izni gerekiyor. Alman hükümeti, obüslerin Ukrayna'ya verilmesinin onaylanıp onaylanmamasına ilişkin inceleme sürecini henüz tamamlamadı.