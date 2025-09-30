İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,601
  • EURO
    48,8439
  • ALTIN
    5169.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşya taşırken öğrenip plan yaptılar! Kolundaki saat ele verdi
Güncel

Eşya taşırken öğrenip plan yaptılar! Kolundaki saat ele verdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan 40 kilogramlık çelik kasa çalan hırsızlar yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrenerek hırsızlığı planladıkları belirlendi.

AA30 Eylül 2025 Salı 08:25 - Güncelleme:
Eşya taşırken öğrenip plan yaptılar! Kolundaki saat ele verdi
ABONE OL

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir villadan çelik kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Başkent Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villadan 40 kilogramlık çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada kimliklerini tespit ettiği F.Y, M.B. ve O.B'yi operasyonla yakaladı.

HIRSIZLIĞI PLANLADILAR

Şüphelilerin, villaya bir gün önce eşya taşırken ev sahibinin yerleşmeyeceğini öğrenerek hırsızlığı planladıkları belirlendi.

KOLUNDAKİ SAAT ELE VERDİ

Ekipler, şüphelilerden birinin kolundaki saatin olay günü de aynı şekilde görülmesi üzerine zanlıları tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.