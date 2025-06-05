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Et diye at ve eşek eti yedirmişler: Gıda skandalı büyüyor! Bakanlıktan güncel liste

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son listede, lahmacun ve kıymada tek tırnaklı (at-eşek) eti tespit edildi. Vatandaşın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 239'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1539'a yükseldi.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Et diye at ve eşek eti yedirmişler: Gıda skandalı büyüyor! Bakanlıktan güncel liste
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Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 239'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1539'a yükseldi.

guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresine eklenen ürünlerde, tek tırnaklı eti, natamisin, yağ oranının düşük olması, mekanik ayrılmış kanatlı eti, deri dokusu ve sakatat gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Buna göre Antalya Muratpaşa'da Çapan Kasap isimli işletmedeki dana kıyma ve dana döş etinde tek tırnaklı eti, yine Muratpaşa'da Başaran Etli Pide ve Börek Salonu isimli işletmedeki pişmiş lahmacun harcından tek tırnaklı eti çıktı.

Ayrıca Kayseri Kocasinan'da Yeni Danacı markalı dana sucukta deri dokusu, gıda boyası, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

İstanbul Eyüpsultan'daki Meşhur Sarıyer Börekçisi'nde kıyma iç harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

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