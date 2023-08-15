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Et yiyen örümcek yeniden ortaya çıktı

Konya'nı Kulu ilçesinde halk arasında 'et yiyen örümcek' diye bilinen 'Sarıkız' örümceği görüldü.

IHA15 Ağustos 2023 Salı 10:55 - Güncelleme:
Et yiyen örümcek yeniden ortaya çıktı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceği görüldü.

ET YİYEN ÖRÜMCEK GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceği görüldü. Genellikle Türkiye'nin Güneydoğu illerinde sık görülen etobur örümceği, sıcak iklimlerde geceleri ortaya çıktığı ve saldırgan yapısıyla biliniyor.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, sarıkızın insanı ısırdığı bölgede ette çürüme ve uzuv kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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