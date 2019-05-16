ETA lideri Josu Ternera yakalandı

İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Bask kökenli topluluğa ait bağımsız bir devlet kurma amacı güden Marksist-Leninist, ayrılıkçı örgüt, 20 Ekim 2011'de silahlı mücadeleye son verdiğini açıklamıştı.

Ancak hakkında yakalama kararı olan örgütün siyasi lidei Josu Ternera, 17 yıldır kaçmayı başarmıştı. Ternera, 11 Aralık 1987'de beşi çocuk 11 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili olarak suçlanıyordu.

Fransız ve İspanyol yetkililerden yapılan açıklamaya göre Ternera, Perşembe günü (bugün) sabahın erken saatlerinde Sallanches kasabasında yakalandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ''Fransa İç Güvenlik Servisi (DGSI), ve İspanyol Sivil Muhafızları'nın ortak operasyonuyla Ternerara yakalanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

EN SON 2002'DE GÖRÜLDÜ

Josu Ternera, en son 30 Ekim 2002’de, eski bir ETA üyesi ve 2003'te yasadışı ilan edilen Herri Batasuna partisinin lideri Arnaldo Otegi ile görüşmeye gittiğinde görüntülendi.

Dostu Otegi, 27 Nisan 2006'da terörizmi övmekten 15 ay hapis cezası aldı.

Ternera, yarım yüzyıllık terör örgütü ETA silahlı mücadeleyi bırakana kadar, örgütün pratik ve stratejik liderlik yapan sembol bir ismi haline geldi.