İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,447
  • EURO
    21,44
  • ALTIN
    1240.82
  • BIST100
    4789.63
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eti Bakır'ın ‘Çevre Müfettişleri' iş başında!
Güncel

Eti Bakır'ın ‘Çevre Müfettişleri' iş başında!

Üretimde insanı ve sürdürülebilir geleceği odağına alan Eti Bakır, “Çevre Müfettişleri” projesiyle gençlere çevre bilinci ve farkındalık eğitimleri veriyor. Eğitimler kapsamında Mardin, Mazıdağı'nda 45 okula ulaşılan projede 1.500 öğrenciye çevre ve sürdürülebilirlik anlatıldı.

27 Nisan 2023 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Eti Bakır'ın ‘Çevre Müfettişleri' iş başında!
ABONE OL

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Eti Bakır, sektöre ve ülke ekonomisine sunduğu katkıların yanı sıra sürdürülebilir bir gelecek için çocukların ve gençlerin çevre konusunda bilinçlendirilmelerine yönelik eğitimlerini de sürdürüyor.

Şirket, "Çevre Müfettişleri" adını verdiği eğitim projesiyle öğrencilerde çevre bilinci ve farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında 45 okulda eğitimler veren Eti Bakır; Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nin de bulunduğu Mazıdağı'nda 1.500 öğrenciye ulaştı. Çevre hassasiyeti, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi başlıkların yer aldığı eğitim kapsamında aynı zamanda "Atık Pil Toplama" kampanyası da başlatıldı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ ÜRETİMLE SINIRLI DEĞİL'

Mardin'de döngüsel ekonominin en iyi örneklerinden birini hayata geçirerek pirit konsantresinden kobalt, nikel, çinko ve bakırı geri kazandıklarını anlatan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Sürdürülebilirlik vizyonumuz, sadece üretim faaliyetlerimizle sınırlı değil. Burada kendi sektörümüzde dünyanın en ileri teknolojisine sahip, çevreci üretim yapmakla kalmıyoruz; aynı zamanda daha iyi bir dünya için geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerde de bu farkındalığı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. Eti Bakır Mazıdağı bünyesinde pirit konsantresinin yanı sıra batarya tozundan nadir elementler ve madenlerin geri kazanımı için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Kayışoğlu, şöyle devam etti:

"Dünya üretiminin yüzde 2'sine denk gelen kobaltı, Mardin'de artık ürünün içinden alarak ekonomiye geri kazandırıyoruz. Kobalt, bugün küresel ekonominin en stratejik hammaddelerinden biri; teknolojiden savunmaya, otomotivden enerji santrallerine kadar onlarca farklı alanda kullanılıyor. Şimdi odağımızda batarya tozundaki metalleri geri dönüştürmek var. Gençlerimizi de sürdürülebilirlik sürecine dahil ederek geleceğimize damga vuracak döngüsel ekonominin önemini anlamalarını istedik. Çevre Müfettişleri bu kapsamda bizim için sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil; aynı zamanda sanayi ile örgün eğitimin güzel bir iş birliği örneği..."

DEPREM EĞİTİMİ VERİLDİ

Projeyle ilgili bilgi veren Kayışoğlu, eğitimlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında, çevre eğitimlerinin yanı sıra Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği'nin (TAPDER) toplama kutularıyla desteklediği atık pil toplama kampanyasına başladık ve 25 kilogramdan fazla pil topladık. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği ekiplerimiz deprem eğitimi de verdiler. Öğrenciler arasından seçtiğimiz 225 Çevre Müfettişi, bizim eğitimlerimizden sonra da sınıflardaki işleyişten sorumlu olacak. Bu müfettişleri zaman zaman çevre ile ilgili etkinliklerimize davet ederek eğitimlerini, pratik hayattaki işleyişi de göstererek sürdüreceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.