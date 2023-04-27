Eti Bakır'ın ‘Çevre Müfettişleri' iş başında!

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Eti Bakır, sektöre ve ülke ekonomisine sunduğu katkıların yanı sıra sürdürülebilir bir gelecek için çocukların ve gençlerin çevre konusunda bilinçlendirilmelerine yönelik eğitimlerini de sürdürüyor.

Şirket, "Çevre Müfettişleri" adını verdiği eğitim projesiyle öğrencilerde çevre bilinci ve farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında 45 okulda eğitimler veren Eti Bakır; Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nin de bulunduğu Mazıdağı'nda 1.500 öğrenciye ulaştı. Çevre hassasiyeti, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi başlıkların yer aldığı eğitim kapsamında aynı zamanda "Atık Pil Toplama" kampanyası da başlatıldı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ ÜRETİMLE SINIRLI DEĞİL'

Mardin'de döngüsel ekonominin en iyi örneklerinden birini hayata geçirerek pirit konsantresinden kobalt, nikel, çinko ve bakırı geri kazandıklarını anlatan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Sürdürülebilirlik vizyonumuz, sadece üretim faaliyetlerimizle sınırlı değil. Burada kendi sektörümüzde dünyanın en ileri teknolojisine sahip, çevreci üretim yapmakla kalmıyoruz; aynı zamanda daha iyi bir dünya için geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerde de bu farkındalığı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi. Eti Bakır Mazıdağı bünyesinde pirit konsantresinin yanı sıra batarya tozundan nadir elementler ve madenlerin geri kazanımı için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Kayışoğlu, şöyle devam etti:

"Dünya üretiminin yüzde 2'sine denk gelen kobaltı, Mardin'de artık ürünün içinden alarak ekonomiye geri kazandırıyoruz. Kobalt, bugün küresel ekonominin en stratejik hammaddelerinden biri; teknolojiden savunmaya, otomotivden enerji santrallerine kadar onlarca farklı alanda kullanılıyor. Şimdi odağımızda batarya tozundaki metalleri geri dönüştürmek var. Gençlerimizi de sürdürülebilirlik sürecine dahil ederek geleceğimize damga vuracak döngüsel ekonominin önemini anlamalarını istedik. Çevre Müfettişleri bu kapsamda bizim için sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil; aynı zamanda sanayi ile örgün eğitimin güzel bir iş birliği örneği..."

DEPREM EĞİTİMİ VERİLDİ

Projeyle ilgili bilgi veren Kayışoğlu, eğitimlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: